SHOW Dia das Crianças será comemorado com show gratuito do Palhaço Chocolate no Parque 13 de Maio Apresentação, que já é tradição no centro do Recife, começa às 15h com diversão para toda família

O Palhaço Chocolate faz neste sábado (12), no Parque 13 de Maio, um grande show em comemoração ao Dia das Crianças. A festa acontece ao ar livre, a partir das 15h, com uma superestrutura, um palco montado especialmente para a ocasião e uma programação com atrações para toda família.

O show vai ter música ao vivo, com a banda do Chocolate tocando os seus sucessos, canções em ritmos regionais e cantigas de roda. A programação conta ainda com apresentação de teatro e dança, atores, bailarinos, passistas de frevo e personagens infantis, atração circense e muitas brincadeiras, em mais de duas horas de show, numa tarde de diversão garantida para a garotada. A apresentação também celebra a carreira do Palhaço Chocolate, artista que faz parte da infância de muitos pernambucanos.

“Alô garotada, alô papai, mamãe, titio, vovô e vovó” saúda o Palhaço Chocolate, que com que sua alegria atravessa gerações e é considerado o palhaço mais querido do público pernambucano. A identificação das pessoas com o personagem é tão grande que o ator, produtor cultural e produtor teatral Ulisses Dornelas, criador e intérprete do palhaço, muitas vezes é chamado de Chocolate, até pela própria equipe de trabalho.

Ulisses, em bate-papo com a âncora da Rádio Folha, 96,7 FM, Patrícia Breda, confessou que em relação a sua trajetória artística ele parou de contar aos 35 anos de atividade. E brincou dizendo que muitos afirmam que ele já estava no Brasil, desde a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral.

Brincadeiras a parte, o certo é que Ulisses Dornelas desenvolve um trabalho rico em afetividade, ludicidade e profissionalismo que encanta crianças de todas as idades. Dia das Crianças, tradicionalmente tem show do Palhaço Chocolate no Parque 13 de Maio. E no domingo (13), o Teatro Boa Vista prossegue com a temporada do espetáculo Planeta Doce com o Palhaço Chocolate, às 10h. o Teatro fica na Rua Dom Bôsco, Boa Vista.

SERVIÇO:

Show do Palhaço Chocolate

Sábado (12), Dia das Crianças, a partir das 15h

Duração 3h30

Parque 13 de Maio, centro do Recife

Gratuito

Domingo (13)

Planeta Doce com Pallhaço Chocolate

10h

Ingressos: 40,00 (meia); 50,00 (social + um quilo de alimento não perecível). Valores podem ser parcelados no cartão de crédito

Crianças de 1 a 12 anos são pagantes de meia-entrada

Teatro Boa Vista - Rua dom Bôsco, Boa Vista

