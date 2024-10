A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho: adolescente de 15 anos é morto a tiros dentro de casa Crime aconteceu nesse domingo (13), na rua Projetada, na localidade Vila Claudete

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros dentro de casa, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu nesse domingo (13), na rua Projetada, na localidade Vila Claudete. A vítima foi identificada como Ruanderson Santos Silva.



A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e disse que os suspeitos não foram localizados.



Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito policial foi instaurado para apurar o homicídio.



"As diligências estão em andamento e seguem sob a coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", afirmou a corporação.

Veja também

EVENTO Colômbia reforça segurança da COP16 diante de ameaças da guerrilha