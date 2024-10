A- A+

OPERAÇÃO STREET FAIR PE e MT: suspeitos de tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro são alvos de operação Presos e materiais apreendidos na ação estão sendo conduzido para unidades policiais no Recife, em Limoeiro e no Mato Grosso

Uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Street Fair ("Feira de Rua", na tradução literal do inglês), deflagrada nesta quarta-feira (16) pela Polícia Civil de Pernambuco.

Os oito mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão domiciliar são cumpridos em oito cidades de Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Tacaimbó e Limoeiro; e em duas do Mato Grosso: Várzea Grande e Rondonópolis.

Presos e materiais apreendidos na ação estão sendo conduzidos para a sede do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, e para unidades policiais em Limoeiro e no estado do Mato Grosso.

As investigações sobre a atuação da quadrilha começaram em outubro de 2021 segundo a Polícia Civil de Pernambuco. O delegado Marconi Lustosa, da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, presidiu os trabalhos.

As ordens judiciais cumpridas nesta quarta-feira pela Polícia Civil foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feira Nova.

A Polícia Civil de Pernambuco contou na operação com a assessoria da Diretoria de Inteligência (Dintel) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), bem como com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais e da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso.

Veja também

