Recife: bebê de 9 meses é encontrado morto dentro de casa, no bairro de Dois Irmãos; mãe é presa

A- A+

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após o filho dela, de 9 meses, ser encontrado morto dentro de casa, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que uma equipe do 11º BPM foi acionada para uma ocorrência de maus-tratos.



O caso aconteceu no último sábado (12) e foi confirmado pela corporação nesta terça-feira (15).



Ao chegar ao local, na comunidade Córrego da Fortuna, outras duas equipes policiais já estavam presentes.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na residência e constatou o óbito do bebê.

"A guarnição encontrou no local a mãe do bebê, que foi acusada por populares de cometer maus-tratos", afirmou a PMPE.

Diante do ocorrido, a mulher e testemunhas foram encaminhadas à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a morte do bebê, ainda sem causa definida, e destacou que a genitora foi autuada em flagrante delito por abandono de incapaz.



O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife.

Veja também

animais Ursos panda Bao Li e Qing Bao vindos da China chegam aos EUA