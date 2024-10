A- A+

parceria Casa Zero, no Recife, recebe secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo para tratar parceria Ação acontece com objetivo de discutir possível parceria para expandir a metodologia e a tecnologia social da iniciativa para o estado paulista

A secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, Andrezza Rosalém, visitou a Casa Zero, no Bairro do Recife, região central da capital pernambucana, na manhã desta terça-feira (15). Ela veio para conhecer mais o projeto, que integra a Rede Muda Mundo, e discutir uma possível parceria para levar a metodologia e a tecnologia social da iniciativa para o Centro Histórico da capital paulista e, posteriormente, o estado como um todo.

A Casa Zero atua na capital pernambucana há pouco mais de dois anos e tem foco no empoderamento feminino, inclusão digital e promoção do empreendedorismo. O espaço oferta cursos e programas voltados para a inclusão produtiva, capacitação e melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Parceria que pode gerar bons frutos

Secretária de desenvolvimento social de São Paulo, Andrezza Rosalém visita a Casa Zero. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A parceria vem sendo conversada de forma mais consolidada entre a Casa Zero e o Governo de São Paulo há cerca de quatro meses. O interesse partiu por conta da metodologia de criação e implementação do projeto, que nasceu a partir de intermédio das iniciativas pública e privada, além do contato direto com as comunidades que ficam localizadas nos arredores do espaço. O objetivo era entender o que essas pessoas precisavam para, dessa maneira, ofertar as atividades sociais e cursos de profissionalização.

"Temos muitos projetos de transferência de renda, mas, com a iniciativa da Casa Zero, queremos justamente atuar na geração de renda. Capacitamos essas pessoas em cursos de qualidade para que elas possam gerar a própria renda. A ideia é levar essa metodologia para o Centro Histórico da cidade de São Paulo e, a partir daí, levá-la para todo o estado de São Paulo", explicou o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.

A visita da secretária, acompanhada pelo CEO da Rede Muda Mundo, é o pontapé inicial para estabelecer uma colaboração entre os estados. O primeiro momento contou com um tour pela estrutura da Casa Zero, com passagem por cada andar e apresentação dos cursos e atividades oferecidas, além da divisão da estrutura em si. Depois, houve uma reunião de alinhamento e apresentação do projeto para a secretária.



"São Paulo está em um processo de construção de um programa de proteção social e superação da pobreza via inclusão produtiva. A gente veio ao Recife conhecer a Rede Muda Mundo e a Casa Zero para entender toda essa estrutura que vai desde a a ressignificação da comunidade e do local, à qualificação profissional e, depois, a inclusão dessas pessoas o mercado de trabalho para a geração de renda nos interessa, e a gente acredita que pode contrrbuir muito para o programa de São Paulo", afirmou.

A secretária vê, ainda, o projeto como uma oportunidade de revitalizar o Centro da capital paulista. "Ressignificaria o Centro de São Paulo, que é um trabalho que já vem sendo realizado pelo Estado junto à prefeitura. É levar vida para o centro da cidade, mas fazer com que ela seja utilizada e apropriada pela população que já vive", explicou.



Ainda nesta terça, devem acontecer outros momentos de conexão entre as partes, incluindo passagem pelo anexo da Casa Zero na Iron House, que fica no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Caso firmem a parceria, o anúncio deve acontecer em breve.

Casa Zero

A Casa Zero oferece acesso a uma variedade de espaços dedicados a projetos educacionais e culturais. No local, é possível participar de oficinas de artesanato, cozinha gourmet, utilizar o "coworking", biblioteca, sala de inovação, além de estúdios de podcast, entre outros. Organizações e iniciativas sociais também expõem projetos e produtos, para promover a geração de renda.



Mais informações sobre as atividades podem ser encontradas no perfil @nacasazero, no Instagram. Lá, também é possível acessar o espaço de inscrição nos cursos e oficinas.

