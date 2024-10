Executivos participam de treinamento organizacional no Recife Park Hotel

A- A+

O Recife Park Hotel foi palco, nesta semana, de um importante treinamento organizacional promovido por Fernando Duarte, CEO do EXC Group. O evento contou com a presença de figuras de destaque no setor empresarial e governamental, incluindo Marco Barcellos, executivo da Cia Vale do Rio Doce, e Rafael Figueiredo, Secretário de Ciência e Tecnologia do Recife.

Além dos anfitriões, o encontro foi prestigiado por executivos de empresas e organizações de grande relevância, como Shineray, Movimento Econômico, Park Hotel, Urban/PB, Recife Outlet, CBTU e o jornal Folha de Pernambuco.

O treinamento faz parte de uma iniciativa contínua do EXC Group para promover o desenvolvimento de lideranças e práticas de gestão organizacional inovadoras, reforçando o compromisso com o fortalecimento do ambiente empresarial e governamental da região.

