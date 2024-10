Aberto Recife de Tênis movimentará a Praia de Boa Viagem

A- A+

Entre os dias 18 e 23 de novembro, o Recife vai sediar o ART - Aberto Recife de Tênis, na beira-mar da Praia de Boa Viagem. O torneio será disputado em diferentes categorias, incluindo simples e duplas, tanto profissional quanto amador, para competidores masculinos e femininos.

Para participar, os tenistas devem ter acima de 16 anos. Com um total de R$ 257 mil em premiações, o torneio promete atrair tenistas de diversas partes do Brasil. O Aberto Recife de Tênis tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e conta com o patrocínio da Eletron Energy e da Construtora Vale do Ave.

Localizadas no segundo jardim de Boa Viagem, quadras públicas recebem aberto de tênis - Reprodução

“O Aberto Recife de Tênis tem muita relevância para a modalidade e para a nossa cidade, reforçando a agenda de grandes eventos esportivos. Ao ser realizado em uma área de grande circulação, como a orla de Boa Viagem, ele desperta o interesse de um público mais amplo e diversificado. Isso ajuda a promover o esporte e a atrair novos praticantes, especialmente entre os jovens. Devemos reunir grandes nomes do tênis local e nacional”, reforça Jailton Santos, diretor do Instituto Incentiva, realizador do evento.

Para mais informações do evento e inscrições, os interessados devem acompanhar atualizações pelo perfil no Instagram @abertorecifedetenis.

