Presos suspeitos de roubos a ônibus em Olinda que trocavam celulares por pedras de crack

Suspeitos de roubar ônibus em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram presos durante a deflagração da Operação Linhas Cruzadas, da Polícia Civil de Pernambuco.

A delegada seccional de Olinda, Euricélia Nogueira, explicou, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (16), no Recife, que os celulares roubados de passageiros nos coletivos eram trocados por pedras de crack.

"Eram grupos que agiam no entorno do Memorial [Arcoverde, no Complexo de Salgadinho, em Olinda], próximo à comunidade Ponte Preta. E eles agiam ali exatamente por isso, porque embarcavam no shopping e desembarcavam ali na Ponte Preta, já seguiam direto da boca de fumo porque era onde eles trocavam os celulares roubados por pedras de crack", explicou a delegada.

Um receptador desses celulares também foi preso pela Polícia Civil. A corporação efetuou mandado de busca e apreensão na casa dele e encontrou alguns aparelhos. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão.

A delegada Euricélia Nogueira também explicou que havia uma "tabela" de correspondência entre o modelo do celular roubado e quantas pedras de crack poderiam ser trocadas.

"Por tal marca de celular, tantas pedras; por tal marca, tantas pedras, como se houvesse uma tabelinha", completou Euricélia.

A delegada afirmou, ainda, que os presos são pessoas em situação de rua e contumazes nesse tipo de crime.



"A gente tem os endereços nos cadastros, chegamos a conversar com alguns familiares tentando capturá-los. Muitos deles já têm passagem pelo mesmo crime de roubo. Um deles foi solto em audiência de custódia e no mesmo dia cometeu um novo assalto a ônibus", acrescentou a delegada Euricélia Nogueira.

Um aumento no número de roubos a ônibus em agosto foi identificado pela polícia, que coletou imagens das câmeras de segurança dos coletivos para identificar os bandidos.

"Agrupamos em cinco e em três, porque a gente via que, em determinado momento, havia assalto com dois, com três, mas eram sempre pessoas que se repetiam", finalizou a delegada.

Os outros membros desses grupos, que ainda não foram encontrados pela polícia, seguem sendo procurados.

Delegadas Kelly Luna e Euricélia Nogueira apresentaram a operação em coletiva de imprens no Recife | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Estatísticas

Balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), na terça-feira (15), indica que os roubos a coletivos no Estado reduziram de 55 em setembro de 2023 para 43 em setembro de 2024, uma retração de 21,8%.

O mês de 2024 com maior registro de roubos a coletivos foi agosto, com 71 ocorrências, seguido de julho (59). No acumulado deste ano, são 402 ocorrências (216 no Recife e 186 na Região Metropolitana exceto a Capital).

Entre as 43 ocorrências de setembro deste ano, 21 foram registradas no Recife e 22 na Região Metropolitana exceto a Capital — nenhum roubo a coletivo aconteceu no Interior do Estado.

Em todo o ano de 2023, Pernambuco registrou 598 roubos a ônibus. O ano com mais registros na série histórica, que começou em 2014, foi 2017, quando houve 1.411 ocorrências.

