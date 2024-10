Feminicídios em Pernambuco caem 72,7% em setembro, diz SDS

A- A+

Pernambuco registrou, em setembro, queda de 72,7% no número de feminicídios, segundo divulgou a Secretaria de Defesa Social (SDS).

Os dados divulgados nessa terça-feira (15) pela SDS mostram que, em setembro deste ano, foram contabilizados três feminicídios no Estado ante 11 ocorrências no mesmo mês do ano passado.

"Essa redução no número de feminicídios registrados no mês passado mostra o compromisso das forças de segurança do Estado na proteção de todas as pernambucanas, de todas as regiões. Não podemos admitir que mais nenhuma filha deste chão seja assassinada pelo fato de ser mulher", afirmou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ao comentar a queda nos índices.

No começo do mês, Raquel Lyra já havia anunciado redução de 19,3% no número de Mortes Violentas Intencionais (MVI). Os casos passaram de 321 em setembro de 2023 para 259 em setembro de 2024.

A SDS também divulgou outros números do cenário de segurança pública do Estado:

- As forças de segurança prenderam 2.614 pessoas em flagrante delito em setembro, entre suspeitos de homicídios, roubos, violência doméstica e tráfico de entorpecentes. Além disso, 451 armas foram apreendidas.

- Os roubos e furtos de celulares caíram 4,7%, de 4.444 para 4.235.

- Em setembro de 2024, Pernambuco registrou 3.463 casos de Crimes Violentos Patrimoniais (CVPs), sendo o melhor setembro dos últimos dez anos neste indicador.

- Os roubos de cargas diminuíram de 34 (set/2023) casos para 25 (set/2024) registros.

- Os roubos a coletivos reduziram de 55 (set/2023) para 43 (set/2024) ocorrências.

- Os roubos de veículos diminuíram de 1.033 (set/2023) casos para 959 (set/2024).

“Essa diminuição da criminalidade é atribuída ao trabalho preventivo e à presença mais ostensiva das forças de segurança nos locais que são apontados pelo monitoramento das manchas criminais”, pontuou a secretária de Defesa Social em exercício, Dominique de Castro Oliveira.

