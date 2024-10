A- A+

AVIAÇÃO Avião da Azul com destino a Fortaleza volta ao Aeroporto do Recife após problema Azul informou que a aeronave teve "questões técnicas". Passageiros foram reacomodados em outros voos

Um avião da Azul Linhas Aéreas que decolou do Aeroporto do Recife, no final da tarde dessa terça-feira (15), com destino a Fortaleza, no Ceará, precisou retornar ao terminal da capital pernambucana após apresentar problemas no ar durante o início da viagem.

Por meio de nota, a Azul informou que a alteração no voo foi provocada por "questões técnicas".

O voo AD4035 decolou do Aeroporto do Recife às 17h36. Dados da plataforma FlightAware, especializada em aviação, mostram que a aeronave da Azul não seguiu a rota prevista e circulou sobre a área próxima à capital pernambucana, tendo retornado ao aeroporto logo depois. Veja no mapa:

Avião circulou perto do Recife antes de voltar ao aeroporto (Foto: FlightAware/Reprodução)

"Pouso e desembarque foram realizados normalmente, em total segurança", explicou a companhia, por meio de nota.

Os passageiros afetados pelo problema foram reacomodados em outros voos.

"A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia", acrescentou a Azul, sem citar qual foi o problema que causou o retorno da aeronave.



A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Aena Brasil, responsável pela administração do Aeroporto do Recife. Não houve retorno até a publicação deste texto.

