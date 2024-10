A- A+

"VIOLENTO E PERIGOSO" Autor de disparo que matou dono de restaurante durante assalto na Madalena, no Recife, é preso Crime aconteceu no final da manhã de 17 de julho de 2023. Homem era o último do bando que restava ser preso

Um homem de 27 anos envolvido no assassinato do proprietário de um restaurante no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, em 17 julho de 2023, foi preso na última segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou a prisão nesta quarta-feira (16), o homem entrou armado no restaurante e é o autor do disparo que matou o dono do estabelecimento, localizado na rua Dr. Arthur Gonçalves.

A Polícia Civil disse, aind,a que o homem, considerado "bastante violento e perigoso" e que estava foragido desde o dia do crime, foi preso no Alto Jardim Conquista, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime aconteceu no restaurante Costela do Matuto. O bando invadiu o estabelecimento antes do início do funcionamento e anunciou o assalto, tendo atirado no dono, de 39 anos, que chegou a entrar em luta corporal com os suspeitos.

O dono estava acompanhado de um casal de amigos, um deles policial civil. Esse agente de segurança reagiu e foi alvo de vários disparos de arma de fogo, mas nenhum o atingiu.

O delegado da Delegacia de Roubos e Furtos, Cláudio Castro, detalhou a prisão do homem, em coletiva de imprensa no Recife, nesta quarta-feira. Segundo o policial, ele era o último envolvido que restava ser preso e várias diligências foram feitas para prendê-lo desde então.

"Ele, efetivamente, é o criminoso que efetuou o disparo que matou o dono do restaurante. Não houve oportunidade de reação [no ato da prisão]. Embora ele negue sua participação, está mais do que comprovado. Ele, inclusive, foi denunciado no processo criminal", detalhou Cláudio Castro.

A prisão aconteceu em uma área de sítio, ainda segundo o delegado. O homem estava morando com a atual companheira e dois filhos dela.



Processo que tramita na Vara do Júri de Olinda indica que o homem ainda responde por homicídio, bem como há denúncias contra ele por estupro de vulnerável e maus-tratos cometido contra seus enteados.

Em 24 de julho deste ano, outro homem envolvido no crime, foi preso no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR. Um dia após o crime, um dos envolvidos também foi detido.

