A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: dupla é presa ao furtar fios de cobre em unidade da Compesa no bairro de Peixinhos Suspeitos foram identificados por uma equipe de segurança patrimonial

Dois homens foram presos suspeitos de tentar furtar fios de cobre em um prédio da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nessa terça-feira (15), no terreno do Almoxarifado da Compesa, no bairro de Peixinhos. Segundo a empresa de saneamento, a dupla foi identificada por uma equipe de segurança patrimonial.

"A coordenação, recém-criada para cuidar do patrimônio e articular operações policiais para combater furtos, adotou as providências para conter a dupla até a chegada de uma viatura da Polícia Militar", afirmou a Compesa.

Os agentes realizaram o flagrante e encaminharam os suspeitos à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, no Recife. Segundo a Compesa, um Boletim de Ocorrência foi registrado na unidade policial.

A empresa disse, ainda, que participa do planejamento de novas operações contra furto, incluindo de água, juntamente com a Secretaria de Defesa Social e das Polícias Civil e Militar,

"O objetivo é combater o aumento do índice de furtos. São ações criminosas que penalizam a população, que, muitas vezes, chega a ficar sem água ou com o abastecimento precário. A polícia utilizará os serviços de inteligência da corporação para definir a estratégia das operações, a partir de informações operacionais repassadas pela Compesa", afirmou a empresa.

Veja também

Paraná Por que a criança que matou animais em hospital veterinário no Paraná não pode ser punida?