CINEMA "Maníaco do Parque": elenco marca presença em pré-estreia do filme no Recife Com estreia prevista para esta sexta-feira (18), no Prime Video, "Maníaco do Parque" relembra os crimes de Francisco de Assis Pereira

“Maníaco do Parque”, filme que conta a história do mais famoso serial killer brasileiro, ganhou sessão de pré-estreia no Recife na noite desta terça-feira (15), no Cinemark do shopping RioMar. Silvero Pereira e Giovanna Grigio, protagonistas do longa-metragem, marcaram presença no evento.

Com estreia prevista para esta sexta-feira (18), no Prime Video, a produção relembra os crimes de Francisco de Assis Pereira (Silvero), motoboy condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, em São Paulo, nos anos 1990.

Os corpos das vítimas eram escondidos por ele no Parque do Estado, o que explica o codinome dado ao assassino.

Giovanna Grigio interpreta Elena, personagem fictícia criada para o filme. Repórter iniciante, ela vê na investigação dos crimes do Maníaco do Parque uma chance de alavancar sua carreira, revelando ao mundo detalhes da mente cruel por trás de tantas mortes e estupros.

O longa-metragem tem direção de Mauricio Eça, que também conduziu “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, sobre Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos. Já o roteiro é assinado por L.G. Bayão.

Produzido pela Santa Rita Filmes, o filme partiu de uma pesquisa conduzida pela jornalista investigativa Thaís Nunes. No elenco, também estão nomes como Xamã, Mel Lisboa, Bruno Garcia, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros, Augusto Madeira e Olivia Lopes.

