CIDADE UNIVERSITÁRIA Kombi pega fogo em cima de viaduto na BR-101, no Recife; trânsito fica complicado Com a Kombi destruída, o trânsito no local apresenta lentidão. Ninguém ficou ferido

Uma Kombi pegou fogo, no início da manhã desta sexta-feira (18), no quilômetro 68 da BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

O veículo estava em cima do viaduto localizado nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Com a Kombi destruída em cima do viaduto, o trânsito no local apresenta lentidão segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada por volta das 5h40 para a ocorrência.

No local, os policiais rodoviários falaram com o motorista. Ele afirmou que seguia em direção ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) quando percebeu que o veículo estava com um princípio de incêndio.

Em seguida, o motorista parou na rodovia e desembarcou do carro. Apesar do susto, ele não ficou ferido.

A PRF afirmou que o Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas.

