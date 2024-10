A- A+

FOGO Incêndio atinge galpão comercial em Afogados, Zona Oeste do Recife, na noite desta quinta (17) Equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada até o local para realizar o controle das chamas

Um incêndio atinge na noite desta quinta-feira (17), um galpão comercial localizado na Rua Cosme Viana, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi deslocada até o local para realizar o controle das chamas. A ocorrência ainda está em andamento.

Intensidade das chamas assusta moradores de Afogados | Foto: Instagram @caiodeyvisson/Reprodução

A Neoenergia Pernambuco também foi acionada e já está presente no local para garantir a atuação segura da equipe de controle as chamas.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível observar o alastramento das chamas e o som de estralos. Segundo moradores do bairro, as chamas também teriam atingido casas próximas ao galpão.

Matéria em atualização

