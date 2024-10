Corpo de homem é encontrado nas pedras próximas ao Parque das Esculturas de Brennand

A- A+

O corpo de um homem foi encontrado por comerciantes e barqueiros, manhã deste domingo (20), em meio às pedras próxima ao Parque das esculturas de Francisco Brennand, no Marco Zero, provavelmente trazido pela maré.



Uma viatura coim agentes da Polícia Militar preservavam o local dos curiosos enquanto se aguardava o Instituto de Medicina Legal para a retirada do corpo. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que ainda estava indo ao local e não tinha informações até o momento.

"Simplesmente, o pessoal avisou, o pescador avisou que tinha o corpo boiando, né? E quando a gente foi avistar, a gente tava nas pedras, que a água trouxe, e ele tava encalhado. É um homem. Aparenta ter uns 32, 33 anos, já adulto, blusa vermelha, o nome Ronaldo atrás da camisa e a bermuda da ciclone e de tênis. Tem tatuagem na perna esquerda, não deu para identificar o que era, e tem nos braços também", relatou a comerciante Mayara Silva, 31 anos.



"Isso acabou atrapalhando também a vinda dos ciclistas, né? Porque ninguém vai poder entrar até o corpo ser retirado, para não ter tumultos", lamentou a comerciante.



"Eu cheguei às cinco da manhã e me deparei com aquele corpo ali, certo? Aí eu olhei para um lado e olhei para o outro e tinha um bocado de gente ali. Mas só que aquele pessoal que estava ali, meu camarada, não sabia o que era. Eles foram ver que era um corpo. Agora não sei se foi da ilha que veio boiando", disse Luciano Bezerra, 50 anos, guardador de carros.



O Gabinete do Centro do Recife informou, por meio de nota, que o Parque de Esculturas Francisco Brennand foi temporariamente fechado neste domingo (20) para realização do trabalho das forças policiais. Tão logo o serviço seja concluído o espaço será reaberto ao público.



O Parque funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 17h e nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.

