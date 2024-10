Custódia: suspeito de matar companheira e filhas adolescentes morre após confronto com policiais

A- A+

O homem suspeito de matar a companheira, de 39 anos, e duas filhas adolescentes, de 13 e 14 anos, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, morreu após confronto com policiais, na manhã desta sexta-feira (18).

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que Rosildo Gonçalo da Silva "portava uma espingarda industrial .28, com cartuchos .28 e .32, tudo dentro de uma sacola plástica".

Ainda segundo o comunicado da SDS-PE, o homem reagiu e terminou ferido. Ele chegou a ser levado para unidade de saúde local, mas não resistiu e faleceu no local.

A operação

Foram 48 horas de buscas pelo suspeito, que ateou fogo na casa onde estavam sua esposa e as duas filhas. O efetivo contou com 70 policiais militares do 3º Batalhão e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi).

Além disso, a Polícia Civil ainda destacou três delegados na cidade, apoiados por escrivães e agentes que iniciaram as oitivas e a instrução do inquérito policial.

Toda a operação foi comandada pela secretária Executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira, que, no mesmo dia do registro do crime, realizou um sobrevoo na região e conversou com a comunidade.

“Nosso efetivo esteve diuturnamente empenhado nessa busca para prender o suspeito. Infelizmente, ele reagiu e veio a óbito. Mas o que precisamos destacar aqui é que as pessoas denunciem a violência contra a mulher e evite que mais feminicídios aconteçam. Esse é um crime de proximidade e nós precisamos contar com o envolvimento de toda a sociedade. A denúncia é gratuita e, o mais importante, anônima. Não podemos tolerar que crimes contra a mulher continuem acontecendo”, pontuou a gestora.

A corporação chegou a divulgar uma foto do homem e números de contato para que a população pudesse enviar informações sobre o paradeiro de Rosildo, que já tinha histórico de violência familiar.

Sobre o caso

O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (16), no Sítio Santana, que fica na zona rural de Custódia.

As três vítimas tiveram os corpos incendiados depois que o homem ateou fogo na casa onde elas estavam.

