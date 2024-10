A- A+

LUTO Morre Alberto Ferreira da Costa, provedor do Real Hospital Português e fundador da Rio Ave Empresário português chegou no Recife em 1950, aos 15 anos, para tentar uma vida melhor

Morreu, neste domingo (20), aos 88 anos, o provedor do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco e fundador da construtora Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital.

O empresário português era casado com Maria do Carmo Ferreira de Castro e Costa e teve três filhos: Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior.

Trajetória

O empresário Alberto Ferreira da Costa nasceu em 4 de maio de 1936 em Freguesia de São Simão da Junqueira, Concelho de Vila do Conde, em Portugal.



Ainda criança, aos 9 anos, começou a trabalhar na cidade Póvoa de Varzim, em uma carvoaria. Já aos 12 anos, seguiu para a cidade do Porto, como balconista da mercearia Rosa Leite.

Na década de 1950, aos 15 anos, mudou-se para o Brasil para tentar uma vida melhor na cidade do Recife.

Após alguns anos no País, em 1958, fundou a Rio Ave, empresa pernambucana que atua no setor da construção civil, locação de imóveis, hotelaria e soluções ambientais.



A construtora foi batizada em homenagem a um dos rios mais importantes do seu país de origem.

Em 1971, ergueu seu primeiro empreendimento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, o Edifício Luzitânia.

A sua história no Real Hospital Português - maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste do País - começou em 1971, ano em que tornou-se sócio da instituição.

Em 1976, foi eleito mordomo, alcunha dada aos integrantes da Junta Administrativa da Instituição.

Já em 1992, assumiu o cargo de provedor, líder que tem o poder decisório dentro do Hospital e norteia os rumos que a unidade deve tomar. Ele foi reeleito por diversas vezes até a atualidade, ficando fora do cargo apenas entre os anos de 1995 e 2000.

Em 2011, o empresário fundou o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, que faz parte do Complexo do Hospital. A instituição, entre outras atividades, coordena os Programas de Residências Médica e Multidisciplinar.

Já em 2018, inaugurou a Escola de Saúde do Real Hospital Português, voltada para a capacitação técnica e o aperfeiçoamento profissional.

Homenagens

Durante a sua trajetória, recebeu inúmeros títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade pernambucana, entre eles os títulos de cidadão pernambucano e do Recife.

Em 2022, a Câmara dos Vereadores do Recife concedeu a Alberto, em sessão solene, a medalha de mérito José Mariano.

Já em 2023, o então corregedor-geral da Justiça de Pernambuco e atual presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, entregou a homenagem pelos 52 anos da Corregedoria ao provedor do Real Hospital Português.

