Série C Invicto há quatro jogos, Náutico projeta seu maior público na Série C contra o Athletic-MG Náutico enfrenta o líder do campeonato no próximo domingo (21), às 19h, nos Aflitos

São muitos exemplos em que a torcida é o termômetro de qualquer clube de futebol. A sua presença ou festa na arquibancada depende muito daquilo que é apresentado dentro de campo. Depois de flertar com o Z4 da Série C, o Náutico está há quatro jogos sem perder e projeta um público recorde do clube na competição, na próxima partida contra o Athletic-MG, líder do campeonato, no próximo domingo (21), nos Aflitos.

A goleada por 4x0 diante do Figueirense fez explodir a autoestima e esperança dos 7.477 - melhor público até o momento - torcedores alvirrubros. Sob o comando de Bruno Pivetti, o Náutico conseguiu, nas últimas quatro rodadas, fazer algo que é o objetivo de muitos times, vencer em casa e beliscar bons resultados fora.

Conta aqui pra mim: POR QUE VOCÊ DEVE PUXAR O N NO JOGO DO PRÓXIMO DOMINGO, CONTRA O ATHLETIC, NOS AFLITOS? ️️️️️



A resposta MAIS CRIATIVA terá a oportunidade de comandar a nossa torcida antes do jogo.



PS: o ganhador ou ganhadora ainda leva uma camisa… pic.twitter.com/ufTw0sCd96 — Náutico (@nauticope) July 16, 2024

Agora apenas a dois pontos do G8 da Série C, o Timbu vive um momento de euforia que vem fora de campo e que promete empurrar os jogadores, assim como espera Patrick Allan. “A gente está feliz com a movimentação da torcida, vemos que quando eles jogam conosco nos Aflitos é um caldeirão, fica difícil para os adversários. Eu estou ansioso para ver como vai ser esse jogo (contra o Athletic), para presenciar o público que vai ter e como vai ser a festa”, projetou.

Em casa na Série C, o Náutico já fez seis jogos nos Aflitos. O Alvirrubro até aqui tem uma campanha de dois empates, uma derrota e três vitórias, o sétimo melhor desempenho como mandante até aqui.

Precisa do apoio

O próximo adversário do Náutico promete ser um dos mais complicados. Atual líder da Série C, o Athletic é isolado o time com mais vitórias até aqui na disputa. Longe de casa, o clube de Minas Gerais já conseguiu fazer três vítimas e nas duas últimas vezes que esteve longe de seus torcedores, não soube o que foi perder, vitória contra o São José e empate contra o Figueirense no Orlando Scarpelli.

EM MENOS DE 24 HORAS DE VENDAS, 4.012 ALVIRRUBROS E ALVIRRUBRAS JÁ SE GARANTIRAM NA FINAL DE DOMINGO!



VAMOS JUNTOS DAR MAIS UM PASSO!



Ingressos para sócios: https://t.co/IhSiRkOaYD

Ingressos para o público geral: https://t.co/eS8hsmVUD5 pic.twitter.com/2ln2CoUlmX — Náutico (@nauticope) July 15, 2024

Patrick Allan, meio-campista alvirrubro, projeta o duelo e diz conhecer o trabalho do treinador adversário, o ex-centroavante Roger, que teve passagens pelo Sport e Botafogo. “A gente espera um jogo muito difícil, eles são os líderes da competição, vem fazendo excelentes jogos, uma equipe muito forte. Eu conheço muita gente lá, conheço as características do treinador Roger, esperamos um jogo muito complicado aqui nos Aflitos”.

Náutico x Ypiranga-RS

Nesta terça-feira (16), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a nova data para o duelo entre Náutico x Ypiranga-RS, jogo válido pela 3ª rodada da Série C. A partida será realizada no dia 31 de julho, às 19h, nos Aflitos.

O confronto estava marcado para o dia quatro de maio, mas devido as grandes enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, há dois meses, o jogo foi adiado à época. Além do confronto contra o Náutico, o Ypiranga ainda tem o duelo gaúcho contra o Caxias, que também foi adiado.

