Náutico desiste da contratação do zagueiro Léo Santos

A- A+

O zagueiro Léo Santos não reforçará o Náutico em 2024. Por conta de um problema no joelho, o atleta foi reprovado nos exames médicos feitos pelo clube. Com isso, o Timbu seguirá no mercado em busca de mais um defensor para a sequência final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Léo Santos tem passagens por Cruzeiro e Ituano, além de ter jogado no Lampang FC, da Tailândia. O jogador vinha para disputar posição com Islan, Irlan e Joécio.

Veja também

Esportes Uso de vale-cultura para atividades esportivas vai à sanção presidencial