Náutico Paulo Sérgio pode se tornar o jogador com mais gols em uma temporada pelo Náutico desde 2014 Atacante pode superar Rony, maior artilheiro do clube nesse período de 10 anos

Se o Náutico tem um destaque esta temporada, o nome dele com certeza é Paulo Sérgio. O atacante é um dos artilheiros da Série C, com oito gols, e é o jogador com mais tentos assinalados pelo clube nesta temporada, com 14 gols.

Paulo Sérgio, aliás, está muito perto de atingir uma marca importante no Timbu: o atacante está a um gol de se tornar o jogador que mais balançou as redes pelo Alvirrubro nos últimos 10 anos.

Atualmente, o destaque do Náutico está empatado com Rony, atual jogador do Palmeiras, que marcou os mesmos 14 gols pelo Timbu em 2016.

Paulo Sérgio também já deixou outros nomes importantes desse período para trás, como Jean Carlos, artilheiro do Náutico por três temporadas seguidas - 2020, 2021 e 2022 -, Vinícius, artilheiro em 2021, e Ortigoza, goleador de 2018.

Confira os artilheiros do Náutico na temporada desde 2014:

2024 - Paulo Sérgio (14 gols)*

2023 - Souza (11 gols)

2022 - Jean Carlos (8 gols)

2021 - Jean Carlos e Vinícius (13 gols)

2020 - Jean Carlos (13 gols)

2019 - Wallace Pernambucano (12 gols)

2018 - Ortigoza (13 gols)

2017 - Erick (9 gols)

2016 - Rony (14 gols)

2015 - Josimar (8 gols)

2014 - Sassá (9 gols)

*Pode aumentar o número

O atacante também está perto de bater uma marca pessoal. Caso marque mais quatro vezes pelo Náutico até o fim da Série C, Paulo Sérgio alcança a temporada mais goleadora de sua carreira, com 18 gols, superando seu número de 2016, quando, jogando pelo Daegu, da Coreia do Sul, balançou as redes em 17 oportunidades.

A primeira chance de Paulo Sérgio alcançar uma das marcas - ou quem sabe as duas - será neste domingo (21), às 19h, nos Aflitos, diante do líder da Série C, o Athletic-MG. Diante dos mineiros, o Alvirrubro tenta manter a sequência positiva de quatro jogos sem perder e tenta uma aproximação do G-8 da competição.

