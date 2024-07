A- A+

Futebol Pivetti critica arbitragem em empate diante do Athletic Técnico do Náutico reclamou de possível falta em lance que originou o primeiro gol do time mineiro e pênalti não marcado para o Timbu

O técnico Bruno Pivetti não escondeu a insatisfação com a arbitragem no empate do Náutico em 2x2 diante do Athletic, neste domingo (21), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O comandante ficou na bronca no lance que originou o primeiro gol dos mineiros e em um possível pênalti não marcado no primeiro tempo, em bola que bateu no braço do defensor adversário.





“A reação da torcida e da imprensa fala por si só. Hoje, o árbitro influenciou no resultado da partida. Olhando o lance de frente, achei que Iran sofreu falta, mas o árbitro não marcou. Ele marcou algumas menos agudas na partida e essa não marcou. Na minha opinião, houve a falta, que não foi marcada e resultou no primeiro gol deles”, apontou.



“Ele também distribuiu cartões amarelos de forma injusta. Tirou Mezenga do próximo jogo, pendurou jogadores e, no lance da expulsão, Matheus alcançou a bola antes. Foi a primeira falta dele na partida e, se fosse para dar um cartão, o amarelo bastava. Foi uma expulsão injusta”, completou.



Segundo o treinador, a atuação da arbitragem tirou a possibilidade de o Náutico deixar os Aflitos com os três pontos.



“O ponto alto foi o pênalti que ele não deu no primeiro tempo, quando o jogador obstruiu a trajetória da bola (com o braço). Essa equipe de arbitragem precisa fazer uma reflexão, principalmente para melhorar a qualidade. Não queremos benefício, mas sim uma arbitragem imparcial, que não beneficie qualquer equipe. Fica aqui minha crítica construtiva. Não gosto de falar de arbitragem, mas hoje foram muitos fatores que aconteceram no campo de jogo, que nos prejudicaram e definiram o fator da partida”, finalizou.

