Futebol Série B: Sport visita o Santos; confira escalações e onde assistir Leão terá a estreia de Guto Ferreira no comando técnica no confronto diante do líder da competição

O homem que comandou o Sport no último acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019, está de volta com a missão de repetir a dose em 2024. Com Guto Ferreira à beira do gramado, na reestreia do profissional pelo clube, o Leão visita o Santos, líder do torneio, na Vila Belmiro, pela Série B. Os pernambucanos estão na sexta colocação, com 28 pontos.

Com poucos dias de trabalho, o técnico Guto Ferreira ainda não definiu qual será o time titular que enfrenta o Santos. “Estamos avaliando alguns jogadores que estavam fora por conta da questão do ritmo e intensidade. A qualidade, já sabemos. Aqueles que estiverem mais próximos do ponto necessário (para jogar), vão jogar. Os que não estiverem, mas se puderem agregar valor em minutos, serão escolhidos”, apontou.

Um desfalque, porém, já é certo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Lucas Lima está fora. Um ponto, porém, precisa ser salientado: mesmo que não tivesse tomado o cartão amarelo, o jogador não entraria em campo. Isso porque o atleta veio por empréstimo do clube paulista para o Sport e tem uma cláusula que o impede de atuar perante o Peixe.

Sem o meia, Titi Ortiz pode ganhar espaço na equipe. Romarinho era cotado para voltar, mas ficou fora por conta de um contusão sofrida no treino.

Na lateral, a baixa é por conta de Palacios, com lesão muscular sofrida na estreia dele com a camisa rubro-negra, contra a Ponte Preta, na rodada passada. Recuperado de uma lesão na coxa, o lateral-esquerdo Felipinho está à disposição.

Fase artilheira

Volante de origem, mas com um lado polivalente que o fez ser peça decisiva na construção ofensiva do Sport, Fabrício Dominguez se tornou o principal jogador da equipe nas últimas rodadas. Com dois golaços diante da Ponte, o uruguaio já tem seis no torneio, sendo vice-artilheiro.

O lado “goleador” de Fabrício começou nas últimas três rodadas. Até pouco tempo, o jogador tinha duas bolas na rede. A terceira veio no empate em 1x1 diante do América-MG, na Arena. Na rodada seguinte, ele repetiu a dose, marcando em novo resultado de mesmo placar, perante a Chapecoense. No jogo passado, fez mais dois.

Curiosamente, o agradecimento do atleta pela boa fase no Sport é para o técnico Mariano Soso, demitido na semana passada.

"Ele (Soso) confiou em mim, no meu trabalho. Sou grato a ele, que me trouxe. Muitos haviam duvidado de mim e venho respondendo", afirmou. Com seis gols, Fabrício é o artilheiro do Sport na Série B e, no geral, só fica atrás de Anselmo Ramon, do CRB, com oito.

Ficha técnica

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guiherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

Sport



Caíque França; Rosales, Luciano Castán, Alisson Cassiano e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Fabricio Domínguez e Chrystian Barletta; Titi Ortiz, Lenny Lobato e Zé Roberto. Técnico: Guto Ferreira

Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Diego Pomba Lopez (BA)

Transmissão: Premiere e SporTV

