A- A+

Futebol Série B: com gol no fim, Sport empata com o Santos Com o resultado de 1x1, na Vila Belmiro, o Leão entra provisoriamente no G4 da Série B, ocupando a quarta posição, com 29 pontos

Na estreia do técnico Guto Ferreira, o Sport arrancou um empate em 1x1 diante do Santos, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão segue volta temporariamente ao G4, ocupando o quarto lugar, com 29 pontos. O Peixe é o líder, com 34.





Brazão, por duas vezes seguidas, operou milagres na Vila Belmiro. Primeiro, ao defender chute de Barletta. A segunda, ainda mais impressionante, em rebote que Gustavo Coutinho cabeceou e o goleiro santista salvou.



O Sport fazia bom jogo, mas bastou o Santos engatar um contra-ataque para fazer a lei do ex funcionar. Guilherme, que vestiu a camisa rubro-negra em 2019, recebeu passe pela esquerda, levou a melhor na velocidade em cima de Chico e bateu cruzado para fazer 1x0.



O segundo tempo começou parecido com o primeiro, tendo Brazão como grande nome do Santos. O goleiro evitou o gol de empate do Sport em chute rasteiro de Felipe. Após ficar um ano afastado dos gramados, o lateral-esquerdo Igor Carius voltou a jogar pelo Sport, entrando na vaga de Dalbert.



Aos 31, Guilherme quase marcou o segundo para o Santos. O atacante recebeu na entrada da área e soltou a bomba no travessão. No minuto seguinte, foi a vez de Willian receber quase na pequena área e finalizar para fora.



Cinco minutos depois, o Sport chegou ao empate. O árbitro assinalou pênalti após a bola bater no braço de Jair. Gustavo Coutinho foi para a cobrança e empatou o confronto, fazendo o Leão voltar ao Recife com um ponto na bagagem.



Lesão



O Sport comunicou que o atacante Romarinho sofreu uma lesão no tornozelo direito e fará cirurgia nos próximos dias. Não há prazo para retorno aos gramados.



Ficha técnica



Santos 1

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar (Souza); João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Rincon); Otero (Weslley Patati), Guilherme e Furch (Willian). Técnico: Fábio Carille



Sport 1

Caíque França; Fabinho (Di Plácido), Luciano Castán, Chico e Dalbert (Igor Carius); Felipe, Fábio Matheus (Luciano), Fabricio Domínguez e Felipinho (Lenny Lobato); Barletta (Zé Roberto) e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira



Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva. Assistentes: Celso Alves da Silva e Ricardo Junio de Souza

Gols: Guilherme (aos 28 do 1ºT), Gustavo Coutinho (aos 36 do 2ºT

Cartões amarelos: Serginho, Escobar (Santos); Luciano Castan, Felipinho, Fabricio Dominguez (Sport)

Veja também

Feminicídio Governo quer apoio de times de futebol contra feminicídio