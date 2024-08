Sport não descarta novas contratações para sequência da Série B

A- A+

O Sport segue se reforçando para a sequência da temporada. Com o início do returno da Série B, o Leão vai dando opções para o técnico Guto Ferreira escalar a equipe. Na terça-feira (6), o Rubro-negro apresentou o lateral-direito Leonel Di Plácido e o atacante Wellington Silva, além de anunciar a contratação do zagueiro Allyson. Mas, segundo a diretoria, novas chegadas não estão descartadas.

Com a janela de transferências encerrando apenas no dia 02 de setembro, o clube segue atento ao mercado. Sem detalhar posições, é o que garante Guilherme Falcão, membro do comitê gestor rubro-negro.

"O Sport está no mercado permanentemente. Temos uma leitura de que nosso elenco é forte e está bem equilibrado. No entanto, se surgir alguma oportunidade que venha fortalecer ainda mais o elenco, não hesitaremos em fazê-la", contou à reportagem.

Outros reforços

Além de Di Plácido, Wellington Silva e Allyson, o Sport anunciou outras três contratações nesta janela de transferências: o defensor Palacios, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o atacante Lenny Lobato.

Com caras novas no elenco, o Sport volta a entrar em campo no próximo sábado (10), pela Série B. Na Arena de Pernambuco, o Leão recebe o Amazonas, pela 20ª rodada, às 17h.

