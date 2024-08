A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do zagueiro Allyson Defensor assinou em definitivo com o Leão até o fim de 2025

O Sport anunciou, na tarde desta terça-feira (6), a contratação do zagueiro Allyson.

Seja bem-vindo, Allyson! O defensor é mais um reforço do Leão e já está integrado ao elenco rubro-negro. Vamos: https://t.co/CsKE2Ao1ds #ÉDoLeão pic.twitter.com/RHFOBnchFr — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 6, 2024

O defensor que estava no Cuiabá assinou em definitivo com o Rubro-negro até o fim de 2025 e já treina com os novos companheiros no CT José de Andrade Médicis.

Pelo Cuiabá, Allyson entrou em campo 15 vezes na temporada e marcou dois gols. Além da equipe matogrossense, no Brasil o jogador passou por Nacional-SP, Grêmio Barueri e Independente de Limeira. No exterior, atuou no futebol turco entre 2021 e 2022, além de ter ficado sete anos no futebol israelense.

Reforços do Sport

Allyson junta-se ao defensor Palacios, os laterais Di Plácido e Igor Cariús, além dos atacantes Wellington Silva e Lenny Lobato como peças anunciadas pelo Sport na janela de transferência vigente.

Serviços de drenagem e irrigação foram concluídos na Ilha do Retiro! Agora, nossa casa se prepara para receber toda a cobertura de areia e dar início ao plantio da grama.



Assista a mais uma atualização das obras: https://t.co/E5AYVjLXqP pic.twitter.com/3YgYHUfIdc — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 3, 2024

