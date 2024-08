A- A+

DIA DOS PAIS Dia dos Pais no Recife: Pobre Juan terá menu especial para a data, confira Restaurante especializado em carnes nobres fica dentro do RioMar Shopping, na Zona Sul da Capital pernambucana

Leia também

• Casa D: empório de massas frescas artesanais é opção de praticidade em Casa Forte

• Aromas & Vinhos RioMar: sétima edição do circuito conta com 14 restaurantes

O Dia dos Pais (12 de agosto) será comemorado pelo restaurante Pobre Juan Recife, restaurante que fica dentro do RioMar Shopping, na Zona Sul da Capital pernambucana, com menu especial entre os dias 9 e 12 de agosto.

O cardápio do Dia dos Pais será para compartilhar - com entrada, prato principal e sobremesa, e custará R$ 329 (para duas pessoas).

Como entrada, a sugestão do restaurante é a salada Jam (mix de folhas, amêndoas, jamón Pata Negra e redução de aceto balsâmico).

Já como prato principal, o estabelecimento servirá o Gran Pobre Juan, um corte especial da capa do bife ancho, conhecido pela maciez e suculência.



A carne virá acompanhada por musseline de mandioquinha e a farofa que leva o nome da casa, feita com cebolas empanadas e puxadas na manteiga).

O menu do Dia dos Pais do Pobre Juan Recife finaliza com uma das sobremesas mais tradicionais da Argentina, a panqueca de doce de leite, servida com uma bola de sorvete de creme.

SERVIÇO

Dia dos Pais Pobre Juan Recife

Quando: de 9 a 12 de agosto, sob reserva

Mais informações e reservas: (81) 3327-0862

Instagram: @restaurantepobrejuan

Veja também

Sabores Casa D: empório de massas frescas artesanais é opção de praticidade em Casa Forte