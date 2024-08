Aromas & Vinhos RioMar: sétima edição do circuito conta com 14 restaurantes

A- A+

A sétima edição do Aromas & Vinhos RioMar já começou. O circuito gastronômico mobiliza 14 restaurantes do shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife, até o dia 11 de agosto.

Durante o período de realização do projeto, as casas participantes elaboram um menu especial, sugerindo sempre um vinho para harmonização com o prato. É possível reservar mesa ou entrar na fila de uma lista de restaurantes através do app do centro de compras.

Nesta edição, o roteiro gastronômico inclui ainda atração musical. A ação Trilha Gourmet RioMar leva uma dupla de músicos para a área do Boulevard de Restaurantes e Espaço Gourmet, com apresentações de sexta-feira a domingo.

Confira os restaurantes participantes:

Armazém Guimarães - Mignon ao Funghi: filé mignon ao molho escuro de funghi secchi, com risoto parmegiano, batata gratinada e cebola assada.

Barchef - Polvo e camarão risoto com molho de tomate.

Camarada Camarão - Camarão Grelhado Bossa Nova.

Dom Ferreira - Filetto Piemonte: tournedor de filé mignon alto ao molho de vinho tinto e crosta de provolone com risoto de funghi.

Eki - Prato de frutos do mar.

Greenmix - Combinado Festival Especial (12 peças): 2 niguiris de salmão com flor de sal / 2 niguiris de atum com creme de alho poró / 2 jo de salmão com camarão / 2 lâminas de atum marinado com molho tahini / 4 uramakis especial.

Ninetto - Primeiro prato é um Fettuccine di Filetto, que é uma massa fresca longa e achatada com tiras de filet e molho de carne. Segundo prato é Rigatoni Ninetto al forno, que é uma massa seca curta com ragu de costela, servido no pão italiano gratinado com queijo sobre fonduta de queijos.

Outback - Meia costela com fritas.

Pobre Juan - Ojo del bife especial servido com farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas.

Ruizito - Carpaccio Misto do Cesar: atum, camarão, salmão e outras coisitas. Paella Caipira: galinha caipira de verdade no seu molho com coxa, entrecoxa e peito.

Tapa de Cuadril - Tournedor Malbec: Filé Mignon Angus, servido com redução de molho Malbec levado ao forno à brasa com arroz piamontês de Prima Dona.

Tio Armênio - Salmao ao molho de yogurte. Salmão sobre risco de espinafre ao molho de yogurte cítrico com azeite de chorizo/ Chorizo em castanhas, chorizo sobre cama de cogumelos e purê de castanhas.

Villa Bistrô - Camarão crocante com brie composto por camarões empanado servidos sobre queijo brie asad e gel de damasco.

Zio Cucina - Paillard di Filetto ao molho de cogumelos, com massa caseira na manteiga da casa.



