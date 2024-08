A- A+

LUTO Morre Silvina Moreira, fundadora do restaurante Tasca O enterro será às 17h, no Cemitério Parque das Flores

Faleceu, na manhã desta sexta (2), Silvina Moreira, uma das fundadoras do restaurante de culinária portuguesa Tasca, que fica em Boa Viagem. Silvina faleceu em decorrência de problemas respiratórios.

O corpo está sendo velado no cemitério Parque das Flores, no Sancho/Curado e o sepultamento acontece às 17h. Em razão do luto, o Tasca não abrirá suas portas nesta sexta (2). A casa portuguesa volta a funcionar neste sábado (3), em horário normal.

Silvina e sua irmã Piedade fundaram, em 1979, no Recife, o tradicional restaurante Tasca, especializado em culinária portuguesa. O estabelecimento chegou a ser premiado por 36 anos consecutivos pelo Guia Quatro Rodas.

Entre os pratos mais pedidos do estabelecimento, se destacavam o tradicional Bacalhau e o Cozido Português.

