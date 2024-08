A- A+

HAMBÚRGUER Com molhos que formam aneis olímpicos, Broiler Burger lança novo hambúrguer Chamado de "Louvre Burger", novidade foi lançada em parceria com a medalhista olímpica, a pernambucana Yane Marques

O clima dos Jogos Olímpicos de Paris foi incrementado no Recife com uma novidade lançada pela Broiler Burger, que em parceria com a pernambucana e medalhista olímpica Yane Marques, traz o "Louvre Burger".

Com molhos que formam os anéis dos jogos, a novidade está disponível até o fim deste mês de agosto, e pode ser degustado pelo valor de R$ 37,90.







Blend Angus, queijo e geléia

Além de cinco molhos, que formam os anéis olímpicos, o hambúrguer é feito de uma combinação de blend Angus premium, harmonizado com queijo Gruyère e geleia de cebola ao vinho tinto - uma exclusividade da casa.



Para finalizar a experiência, o prato é servido com aioli au poivre, servido em pão brioche.

Serviço

Broiler Burger lança "Louvre Burger"

R$ 37,90

Rua Major Joaquim Cavalcante, 99, Parnamirim

Informações: @broilerburger

Veja também

Sabores Retaurante Furetti promove Festival Gastronômico todas as quartas e quintas de agosto