Restaurante Origem, de Salvador, entra para lista da revista Time

O restaurante Origem, localizado em Salvador, é o único representante brasileiro na List of The World’s Greatest Places of 2024. A lista, divulgada pela revista norte-americana Time nesta quinta-feira (25), aponta os 100 melhores lugares para visitar no mundo.

Para a elaboração da lista, a publicação ouviu seus correspondentes e colaboradores ao redor do mundo. As indicações incluem hotéis, cruzeiros, restaurantes, museus, parques e outras atrações, considerando aqueles que oferecem experiências novas e emocionantes.



A casa é comandada pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, reconhecidos pelo trabalho de resgate da cultura baiana por meio de uma gastronomia inovadora. A proposta do estabelecimento é trabalhar com ingredientes nativos e identitários para a promoção de uma alta gastronomia ao mesmo tempo autenticamente baiana

O restaurante foi o primeiro fundado pela dupla, que hoje encabeça o Grupo OriGem, que é composto também pelos restaurantes Segreto, Minibar Gem, Megiro, Orí e Fera Rooftop.

