Como fazer feijão? Veja dicas de preparo e faça em casa uma receita básica

Fonte de carboidrato, de proteínas ricas em lisina, vitaminas (principalmente as do complexo B), sais minerais, como ferro, cálcio, potássio e fósforo, além de fibras.



O feijão é o arrasa quarteirão da base alimentar do brasileiro, geralmente combinado com arroz branco.

Mas, apesar da popularidade, nem todo mundo sabe preparar feijão em casa. A nutricionista da rede Divino Fogão, Jéssica Benazzi, especializada em culinária brasileira, ensina como cozinhar, temperar e engrossar o caldo do grão.

Confira dicas práticas para fazer feijão em casa:

Deixe o feijão de molho por 12 horas - trocando a água pelo menos uma vez durante esse tempo. Essa etapa proporciona maciez e faz com que o cereal elimine fatores antinutricionais. O remolho é essencial para que a pessoa não fique com má digestão.

Cozinhe

Cozinhe o feijão em uma panela de pressão - no modelo tradicional ou elétrico, que já vem com função específica de tempo de cozimento.

Cubra os grãos com água e deixe na pressão de 10 a 15 minutos, de acordo com a quantidade. A nutricionista recomenda não usar tempero no cozimento para não atrapalhar o ajuste do sal.

Tempere

Para dar gosto, vale utilizar temperos variados. Os mais conhecidos são cheiro verde (coentro e cebolinha), folha de louro, cebola, alho, cominho.

Engrossando o caldo

Para deixar o caldo do feijão grosso, com características de restaurante, o segredo é usar o liquidificador. Após o cozimento dos grãos, retire pequenas porções e bata no equipamento.



Em seguida, coloque novamente na panela onde o alimento está sendo temperado. Siga a receita normalmente com a inclusão dos temperos de preferência.

