A- A+

negócios Lu do Magalu vai ao Burger King: será que ela gostou do hambúrguer? Rede de "fast food" recorre à maior influenciadora digital do mundo, Lu, avatar da empresa Magalu, para reforçar que usa ingredientes reais nos seus sanduíches

Há mais de 20 anos, os consumidores de Magalu recebem dicas da Lu, um avatar em forma humana, sobre descontos nas lojas físicas e no site da empresa. Mas, este mês, a Lu apareceu na TV para falar de outra marca: ela é a estrela do novo comercial do Burger King.

A maior influenciadora virtual do mundo — ao todo, são 32 milhões de seguidores acumulados nas redes, superando até a boneca Barbie — tem um currículo de dar inveja às colegas humanas de profissão. E, no último mês, recebeu investimentos para aumentar sua escala de produção.

" A Lu é uma influenciadora e traz monetização para o negócio. Ela tem esse papel de fato e, desde 2017, é procurada para fazer ação com outras marcas. Ela recebe por isso" explica Aline Izo, gerente de Conteúdo e Redes Sociais do Magalu.

"No caso do Burger King, a iniciativa foi deles. Houve um convite para a Lu e um cachê como influenciadora" completa.

No comercial, a Lu que não pode comer o sanduíche do Burger King. A ideia é mostrar, em tom bem humorado, que, ao contrário da Lu, seus ingredientes são 100% reais. A proposta foi aprovada pelo Magalu, que detém o personagem e a tecnologia.

Para Victor Azevedo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do Ibmec Rio, o principal objetivo é o burburinho gerado nas redes. De um lado, o Burger King se atrela a uma marca inovadora e se torna uma das primeiras empresas a fazer um comercial com uma influenciadora virtual. Do outro, o Magalu, ao colocar a Lu no comercial de outra marca, torna mais real seu avatar.

— Quando duas marcas de valor se unem compartilhando suas imagens e suas experiências, uma marca ajuda a outra a criar e compartilhar valor uma para a outra. Esse tipo de ação se chama cobranding — diz Ulysses Reis, professor de MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV).

E há mais um ponto de parceria, segundo o Magalu: no aplicativo Clube BK, pontos acumulados podem ser trocados por um cupom de R$ 25 no app da varejista.

Não é a primeira contratação da Lu como influenciadora digital. Ela já participou de lançamentos globais de smartphones da Samsung nos Estados Unidos, “viajando” com um time de influenciadores humanos reais e aparecendo em um telão da Times Square.

Foi escalada, entre modelos humanas, para o lançamento de uma coleção de Adidas e Farm. Cozinhou com a Moça, avatar lançado pela marca de leite condensado homônima. Também já trabalhou com L’Óreal, Redbull, Brastemp, Motorola e Chevrolet.

Não há planos para novos comerciais com Burger King por ora, mas a possibilidade não é descartada. O certo é que o consumidor deve ver cada vez mais a influenciadora virtual consumindo e dando dicas de marcas. Para ganhar escala de produção de conteúdo, no último dia 1º, o Magalu até atualizou o avatar.

"Lançamos uma nova estética visual, mais realista: a pele tem pintinhas e poros, os lábios têm linhas de expressão, o cabelo tem um balanço mais natural. Além disso, a tecnologia foi atualizada para uma de ponta. Ela pode ser animada a partir de inteligência artificial agora. Pode ser animada ao vivo, por um software, e interagir em tempo real com as pessoas" revela Aline Izo.

Segundo a executiva, isso vai permitir que o Magalu “amplie a presença da Lu, feche com mais marcas e esteja em mais canais.” Aline cita como exemplos redes sociais, TV e games.

Veja também

CONTEÚDO DE MARCA Logística reversa ganha destaque na Multimodal Nordeste