A- A+

Negócios Starbucks: dona do Burger King no Brasil vai adquirir cafeterias no País Starbucks será vendido por R$ 120 milhões

A Zamp, dona do Burger King no Brasil, anunciou nesta quinta-feira que acertou a compra das operações da Starbucks no país por R$ 120 milhões.



A SouthRock, que opera a rede de cafeterias em território brasileiro, pediu recuperação judicial no final do ano passado.

As negociações vinham acontecendo ao menos desde fevereiro. O controlador da Zamp, o fundo árabe Mubadala, vinha tratando diretamente com a central de comando da Starbucks nos Estados Unidos, em Seattle.



De acordo com fato relevante divulgado pela Zamp, a compra será feita mediante a realização de um processo competitivo, no qual serão apresentadas propostas fechadas.

Dona da Burguer King no Brasil vai comprar Starbucks no país - Foto: reprodução



A companhia, diretamente ou por meio de uma subsidiária, terá a condição de stalking horse bidder. Isso significa que "poderá igualar eventuais ofertas apresentadas por terceiros e terá o direito de ser indenizada caso não seja vencedora no processo", diz o comunicado.

Na nota, a dona do Buerger King disse ainda que o preço de R$ 120 milhões está sujeito a ajustes, para refletir termos como a quantidade de lojas efetivamente adquirida, bem como o nível de estoque na data de fechamento do negócio.

Além disso, o negócio depende de autorização judicial no âmbito da recuperação judicial da SouthRock e da aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Desde que a SouthRock entrou em recuperação judicial, com dívidas que chegam a quase R$ 2 bilhões, mais de 50 lojas da rede de café foram fechadas no Brasil.

Starbucks

A Zamp também informou que chegou a um acordo com a Starbucks Corporation, dona da cafeteria nos EUA, quanto aos termos e condições dos principais contratos que deverão ser celebrados para a exploração da marca no Brasil.



O varejo é uma das áreas de investimento do Mubadala no Brasil. Além do Burger King, a Zamp controla a marca Popeyes.





Veja também

Impostos Dia Livre de Impostos reforça debate sobre reforma tributária