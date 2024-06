Copergás investe 223 milhões no Agreste

A- A+

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) vai investir, nos próximos cinco anos, R$ 223 milhões em infraestrutura para o Agreste do Estado.

Dentre as ações contempladas com o recurso está a expansão da rede para chegar a um total de 15 municípios atendidos na região.

O montante faz parte do planejamento estratégico da Copergás até o ano de 2029. Nos próximos seis anos, a meta é captar, apenas no Agreste, mais 3.500 unidades consumidoras, chegando ao total de 4.377 - seis vezes maior que a base atual de clientes nos segmentos industriais, veiculares, comerciais e residenciais.

Além disso, a Copergás quer tornar Caruaru em um dos principais polos de desenvolvimento do uso do gás natural em Pernambuco.

Base da Copergás

A primeira etapa foi entregue na última sexta-feira (31.05), com a entrega da requalificação da Base Operacional de Caruaru (BOC), em evento que contou com a presença da governadora Raquel Lyra.

Serão construídos mais 156 km de rede de gás natural, quase dobrando a malha atual.

A Base é a única fora da Região Metropolitana do Recife. O equipamento recebeu investimentos da ordem de R$ 6,2 milhões, ocupando uma área de 13 mil metros quadrados, com três galpões para armazenamento dos materiais, além de escritório operacional.

Com isso, a empresa atuará de forma mais ágil e eficaz junto aos clientes do Agreste pernambucano, além de facilitar a captação de novos clientes.

“A inauguração e ampliação da Base Operacional de Caruaru mostra o compromisso da Copergás em contribuir para o desenvolvimento do Agreste pernambucano, interiorizando ainda mais as suas operações, levando novas opções de consumo de energia para diversas partes do Estado. Essa ação faz parte de uma política de desenvolvimento, abrangendo todo o Estado e proporcionando novas oportunidades para a ampliação da economia”, afirma o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, a expansão da rede de Copergás trará novas possibilidades de desenvolvimento.

“Estamos expandindo a nossa rede de gás natural, vamos ter uma presença cada vez mais forte no Interior, fazer com que o gás chegue junto com o desenvolvimento econômico”, disse.

Incentivos Fiscais

Já o presidente da Adepe, André Teixeira Filho, destacou a importância dos incentivos fiscais ofertados pelo Estado para a atração de novos empreendimentos.

“A Adepe vem trabalhando incansavelmente para atrair novos negócios para o Estado”, frisou Teixeira Filho.

“Nós inauguramos a primeira sede da Copergás no interior com a expansão administrativa da companhia, que vai atender Caruaru e toda a região. São R$ 6 milhões nessa obra, mas o que a gente vai investir na região são mais de R$ 60 milhões até 2029”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Apenas para a cidade de Caruaru, o plano estratégico da Copergás contempla o investimento de R$ 67 milhões. O valor será aplicado na construção de 65 km de rede. Presente há 12 anos no município e com 40km de rede própria, a Copergás ampliou a base de clientes de nove para 24, apenas em ações feitas em 2024, incluindo as operações de restaurantes do Shopping Difusora.

