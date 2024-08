Casa D: empório de massas frescas artesanais é opção de praticidade em Casa Forte

A- A+

Imagine a cena: você, uns amigos de última hora e a dúvida do que servir para a ocasião. Eis o imprevisto capaz de deixar até o cozinheiro mais experiente em maus lençóis. Uma situação que passa pela lista de soluções oferecidas pela Casa D, aberta no entorno da Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, com status de empório nada convencional.

Isso porque os itens principais são as massas frescas artesanais e o tiramisù. Dois clássicos italianos que atendem situações especiais ou não. Fruto da pesquisa criteriosa da chef Danielle Johnnei, conhecida pelo trabalho em eventos e pelo seu restaurante Trattoria DaDani, em parceria com o empresário Cleyton Carneiro.



Variedade

No local, o balcão de serviço chama atenção pela variedade de massas sendo cortadas. Dali, o cliente tem dois caminhos: levar o produto fresco para consumo imediato em casa ou optar pelo freezer com os mesmos itens congelados - dando a flexibilidade para aqueles momentos de “emergência”.

Para completar, molhos congelados de queijo, roti, bolonhesa e tomate ficam à disposição para finalizar como quiser. A proteína também está garantida entre polpetone, filezinho de frango, medalhão de carne e outros. “E estamos falando apenas do principal. Nossa geladeira também reserva itens coringa de entradinhas”, anuncia Dani, apontando para outras sugestões tão italianas quanto. Leia-se queijo brie (que pode ser finalizado com geleia), carpaccio, pão italiano recheado e mais. Todos congelados com o processo de ultracongelamento, que preserva todas as características do alimento.

Completam o cardápio os produtos necessários à finalização. Desde o limão siciliano útil para um risoto até o ramo de alecrim para decorar. Quem preferir cozinhar, de fato, vai perceber uma estante repleta de itens fora da curva. Isso porque, no quesito empório a Casa D oferece farinha de trigo italiana 00, molho de tomate pelado italiano, Espaguete nero di sepia, azeite e tantos outros essenciais ao lado de uma prateleira repleta de vinhos.

Por fim, claro, o tiramisù cumpre a missão de ser um clássico irresistível ao seguir a receita com queijo mascarpone. É possível pedir a porção pequena ou nas versões média ou grande.

Consumo

E já que a localização conta a favor para a casa, vale provar alguns dos itens disponíveis para consumo no local. Algumas poucas mesas ficam no terraço em frente à Praça de Casa Forte, onde é possível fazer o autosserviço.

Destaque para o serviço de harmonização do tiramisù e o café feito exclusivamente pela Azo Roaster, que desenvolveu a torra ideal para essa combinação. O salgado é bem representado pelas opções de paninis que se complementa com o chá gelado - já bem conhecido na Trattoria DaDani.



Serviço:

Endereço: Praça de Casa Forte, 635, Casa Forte, Recife

Funcionamento: terça a sábado, 10h às 21h. Domingo, 10h às 16h

Faz felivery

Instagram: @casad.pe

