Série B Em jogo de cinco gols, Sport vence Amazonas na Arena de Pernambuco e volta a colar no G-4 Leão chegou a abrir 2x0 no placar, viu visitantes empatarem na Arena de Pernambuco, mas garantiu a vitória na reta final do confronto

Não foi fácil, mas o Sport conseguiu fazer o papel de casa neste sábado (10). Em jogo movimentado, o Rubro-negro derrotou o Amazonas, por 3x2, na Arena de Pernambuco, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez o Leão encostar no G-4 da competição, agora com 32 pontos - mas ainda com dois compromissos a menos -, na 5ª posição. A equipe visitante, por sua vez, estacionou nos 24 pontos, ficando em 13º lugar.

O jogo

Os 20.283 rubro-negros que foram a São Lourenço da Mata acompanhar a partida viveram um mix de sentimentos ainda no primeiro tempo. Com 14 minutos parecia que o Sport já iria definir o confronto. No entanto, ainda nos 45 minutos iniciais, o Amazonas deixou o duelo aberto para a etapa complementar.

Assim como foi contra o Santos, Guto Ferreira optou por Fabinho na lateral direita, além de escalar a equipe com três volantes, mas com Fabricio Domínguez tendo liberdade para chegar ao ataque. Foi em boa jogada do uruguaio, inclusive, que o Leão abriu o placar aos oito minutos.

O camisa 8 recebeu de Gustavo Coutinho, ganhou em velocidade da marcação, driblou o zagueiro e serviu Barletta. Livre, o atacante só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes. Seis minutos mais tarde, enquanto a torcida ainda estava em êxtase com o primeiro gol, o Rubro-negro ampliou.

Desta vez, em belo toque de primeira, Lucas Lima deixou Gustavo Coutinho na cara de Marcão. Sem afobação, o centroavante deslocou o goleiro para chegar ao sexto gol na Segundona.

Com o placar favorável, o Sport relaxou em campo e o Amazonas passou a se aproveitar do comodismo rubro-negro. Aos 25, em bobeada de Dalbert, Diego Torres viu seu gol ser anulado, após Lucas Silva atrapalhar Caíque França, em posição de impedimento. Aos 39, porém, a equipe manauara foi compensada pela melhora na partida. Lucas Silva bateu da entrada da área e acertou o canto para diminuir.

Satisfeito com o ímpeto de seus comandados, o técnico do Amazonas, Rafael Lacerda, colocou ainda mais fogo na partida com a entrada de Ênio na volta do intervalo. O camisa 22 passou a ser a principal válvula de escape do ataque visitante e foi dos pés dele que nasceu o empate. O atacante recebeu livre pela direita e cruzou para Lucas Silva empatar, em mais uma falha de Dalbert, aos 18.

Com o Amazonas dominando as ações, o Sport chegou a assustar em chute de Lucas Lima, de fora da área. Mas o responsável por garantir os três pontos veio do banco de reservas. Aos 30 minutos, Guto Ferreira lançou Zé Roberto no lugar de Gustavo Coutinho. Oito minutos depois, o camisa 99 aproveitou falta cobrada por Barletta para definir o jogo.

Ficha do jogo

Sport 3

Caíque França; Fabinho (Di Plácido), Allyson, Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Luciano (Fábio Matheus) (Wellington Silva), Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Guto Ferreira.

Amazonas 2

Marcão; Ezequiel (Tiago Cametá), Miranda, Fabiano e Renan Castro (Sidcley); Barros, Erick Varão, Diego Torres (Cocote) e Rafael Tavares (Ênio); Matheus Serafim e Luan Silva (Sassá). Técnico: Rafael Lacerda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

Assistentes: Fernanda Kruger e Gislan Antônio Garcia (ambos do MT)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Chrystian Barletta, aos 8', Gustavo Coutinho, aos 14' do 1T, Zé Roberto, aos 38' do 2T (SPT); Luan Silva, aos 39' do 1T e 16' do 2T (AMA)

Cartões amarelos: Barletta, Felipe, Luciano, Felipinho, Luciano Castán, Fabricio Domínguez, Gustavo Coutinho (SPT); Sassá (AMA)

Cartão vermelho: Barletta (SPT)

