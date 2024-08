Romarinho para por até 120 dias e não deve mais ajudar Sport na temporada

A- A+

O atacante Romarinho dificilmente vai voltar a ajudar o Sport nesta temporada. Na última quarta-feira, o jogador passou por uma cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, segundo o clube pernambucano, o prazo de recuperação gira em torno de três a quatro meses.

Após ficar um mês e meio afastado dos gramados, por conta de uma entorse no mesmo tornozelo, Romarinho voltou a atuar no último dia 27, contra a Ponte Preta. Na ocasião, o Sport venceu os paulistas por 3x1.

Três dias depois, no entanto, em treino no CT rubro-negro, o camisa 11 se contundiu em uma dividida, às vésperas da viagem do elenco para Santos. Após exame de imagem, teve constatada a lesão que o tirará dos gramados até o fim do ano.

Com 36 jogos na temporada, sendo 29 como titular, Romarinho vinha sendo uma das principais peças ofensivas do Leão. Além de marcar quatro gols e contribuir com duas assistências, o atacante tinha importância no sistema tático do então técnico Mariano Soso por sua entrega na marcação.

É AMANHÃ! Vamos para a Arena de Pernambuco juntos. O returno vai começar e o precisamos de vocês! Nosso goleiro convocou vocês. Garanta seu lugar no https://t.co/rdOHqbNZcm. pic.twitter.com/mRi1Sparv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 9, 2024

Veja também

Olimpíadas Ouro, prata e bronze: como está o quadro de medalhas de Paris 2024? Veja posição do Brasil