Sport x Amazonas: mais de 15 mil ingressos vendidos para jogo válido pela Série B

Em reta final de preparação para o duelo com o Amazonas, o Sport divulgou uma nova parcial de ingressos vendidos para a partida deste sábado (10), às 17h, na Arena de Pernambuco, válida pela Série B. Até o fim da tarde desta quinta-feira (8), 15.140 entradas foram comercialzadas.

Passamos dos 15 mil torcedores na Arena de Pernambuco! Vamos começar o turno com o apoio de cada um nas arquibancadas. Sábado, 17h, Sport x Amazonas: te esperamos! Acesse https://t.co/rdOHqbNZcm. pic.twitter.com/nklGy5L2D1 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2024

Nesta sexta-feira (9), tem início as vendas físicas na bilheteria social da Ilha do Retiro, das 9h às 17h. Já no sábado, das 8h ao meio dia. Também no dia da partida, os torcedores encontram ingressos, na bilheteria sul, das 13h às 18h15.

Com 29 pontos, o Sport é o 7º colocado da Série B. Vale lembrar que o Rubro-negro ainda soma dois jogos a menos na competição, após os duelos contra CRB e Operário-PR serem adiados pela CBF. O Amazonas, por sua vez, ocupa atualmente a 13ª posição, com 24 pontos somados.

