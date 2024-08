A- A+

Sport Do técnico ao ataque: cheio de mudanças, Sport reencontra Amazonas na Série B Leão deve ter cinco modificações na formação titular, neste sábado (10)

Três meses e meio se passaram desde que o Sport estreou na Série B, diante do Amazonas, em Manaus. Na ocasião, o Leão venceu por 3x2, e iniciou a competição com o pé direito, com gols de Luciano Castán, Gustavo Coutinho e Romarinho. Agora, prestes a reencontrar o adversário, o Rubro-negro chega ao confronto repleto de mudanças.

Do técnico ao atacante, o Sport que entrará em campo às 17h, neste sábado (10), na Arena de Pernambuco, estará bastante modificado, em relação ao duelo da primeira rodada. No comando da equipe, após Mariano Soso ser demitido no último dia 25, Guto Ferreira vai dirigir o time pela segunda vez na competição, após estreia contra o Santos, fora de casa.

Olhando para o setor defensivo, Caíque França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho foram os titulares na Arena da Amazônia, em abril. Neste final de semana, a tendência é que apenas o goleiro e o atual capitão estejam na formação inicial.

Na lateral direita, Di Plácido será utilizado no espaço deixado por Pedro Lima, vendido para o Wolverhampton, enquanto na zaga Guto deve promover a estreia de Allyson, recém-chegado do Cuiabá. Já na lateral esquerda, Igor Cariús pode largar na frente, em disputa com Dalbert e Felipinho.

Na cabeça de área, a dupla formada por Felipe e Fabricio Domínguez deve ser mantida. A mudança no meio acontece na criação. Na vitória em Manaus, Tití Ortiz foi o titular, enquanto neste sábado, a tendência é Lucas Lima ser o dono da posição. O camisa 19 foi preservado do duelo do primeiro turno, após uma lesão muscular.

O defensor Allyson é o novo reforço do Leão para a temporada e já está integrado ao elenco. O zagueiro falou com a TV Sport, concedeu sua primeira entrevista e falou da sua chegada ao CT. Assista: https://t.co/Vlx9qj0sBC pic.twitter.com/5MlGk02b93 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 7, 2024

Já no trio da frente, a única alteração será a ausência de Romarinho. Autor de um dos gols no turno, o atacante sofreu uma lesão no tornozelo e não tem previsão de retorno. Assim, quem deve atuar ao lado de Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho é o recém-contratado Wellington Silva. Denny Lobato é outra opção para o lado esquerdo ofensivo.

Formação do Sport contra o Amazonas no 1º turno:

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Fabricio Domínguez (Fabinho), Felipe e Tití Ortiz (Pedro Vilhena); Barletta (Pablo Dyego), Romarinho (Riquelme) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

Provável Sport para encarar o Amazonas neste sábado:

Caíque França; Di Plácido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Wellington Silva, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho.

Veja também

Vôlei Eliminação do Brasil no vôlei tem consolo de Rayssa e Rebeca às jogadoras: "Pensa no bronze"