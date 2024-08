Sport x Amazonas: confira a operação especial de ônibus para o jogo neste sábado (10)

A- A+

O confronto entre Sport e Amazonas, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (10), às 17h, na Arena de Pernambuco, terá esquema especial de ônibus.

A linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) orienta que o torcedor adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou efetuando o pagamento em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo.

Por se tratar de serviço eventual não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

O Grande Recife sugere ao torcedor que utilize o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e lá embarcar na linha de ônibus com destino a Arena de Pernambuco.

Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo, eles serão realizados.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

