Guto Ferreira busca corrigir falhas para manter Sport nos trilhos na Série B

A- A+

Um empate com o líder fora de casa e o dever de casa cumprido contra o Amazonas. Os dois primeiros jogos do técnico Guto Ferreira à frente do Sport lhe dão a tranquilidade para seguir conhecendo o elenco rubro-negro e definir a melhor formação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de uma atuação consistente contra o Santos, o Sport apresentou falhas preocupantes diante do Amazonas, na Arena de Pernambuco.

Tais imperfeições, segundo o treinador leonino, precisam ser corrigidas para que o clube sofra menos ao passar das rodadas.

"A gente sabe que tem muito a ajustar, principalmente na questão defensiva. O volume ofensivo e o perfil de jogadas que a equipe cria já está aí. Agora é ajustar o sistema defensivo para não sofrer o que sofreu (contra o Amazonas), para conseguir controlar a partida sem sofrimento. É encontrar nos 11 (titulares) o equilíbrio da equipe", relatou Guto Ferreira.

Contra o Amazonas, os dois gols da equipe manauara saíram de desatenção da zaga rubro-negra.

No primeiro, Lucas Silva finalizou da entrada da área sem ninguém apertar a marcação. Já o segundo tento do camisa 9 no confronto veio após Dalbert cochilar no término da jogada.

Apesar da desatenção do setor, Guto enfatiza que o grupo se cobra para evitar erros e acredita que a evolução é questão de tempo.

"O mental mostra que eles podem. O tempo todo estão se cobrando, colocando o trem na linha e impedindo ele de desencarrilhar. Temos que perceber que temos que jogar buscando erro zero. É difícil, quase impossível, mas subindo o percentual de acerto, a tendência é correr menos riscos", enfatizou.

Após a vitória contra o Amazonas, o elenco do Sport se reapresenta na tarde desta segunda-feira (12), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para iniciar a preparação para mais um compromisso válido pela Série B.

Na sexta-feira (16), às 21h, o Leão tem compromisso em Goiânia, diante do Vila Nova, pela 21ª rodada.

Veja também

Olimpíadas Paris 2024: como a Olimpíada com cara de revolução impacta na vida real