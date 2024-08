A- A+

Decisão Para avançar na Série C, Náutico precisa quebrar tabu contra o Londrina, fora de casa Em nove oportunidades, o Timbu nunca saiu de Londrina com a vitória

Para conseguir um lugar no G8 da Série C, o Náutico terá que realizar um feito inédito, vencer o Londrina fora de casa, no Estádio do Café, no próximo sábado (24). O desafio já está sendo conhecido como o ‘Milagre do Café’ pelo torcedor, mas das nove partidas que fez na casa do adversário, o Timbu foi derrotado em cinco e empatou quatro.

Depois de ter um cenário desfavorável algumas rodadas atrás, o Náutico conseguiu vencer seus dois últimos jogos em casa e viu a esperança reacender nos Aflitos. O Alvirrubro agora depende só dele para conseguir uma vaga no G8 da competição. Se vencer, ultrapassa o rival da próxima rodada, que é o atual sétimo colocado, com 26 pontos, somente um ponto a mais do time pernambucano.

"O que nos mantêm motivados para o próximo jogo é que é o último da nossa vida. Tem que ser encarado desse jeito. Precisamos vencer para continuar na competição. Só por aí já tem motivação suficiente para que a gente trabalhe muito bem durante a semana e faça por merecer a vitória contra o Londrina para seguir na competição”, declarou o treinador Bruno Pivetti após a última partida.

Retrospecto

Mas tudo agora passa por uma vitória num território que o Timbu não vai bem historicamente e contra uma equipe que ele não vence há 20 anos.

Londrina e Náutico já protagonizaram 19 duelos. Os números são favoráveis ao clube paranaense, que venceu dez partidas, contra quatro dos pernambucanos e cinco empates. Com mando do Tubarão, a coisa é ainda pior, sendo cinco vitórias dos mandantes e quatro empates.

A última vitória alvirrubra no duelo aconteceu no dia 27 de abril de 2004, nos Aflitos, pelo placar de 5 x 0, na Série B daquele ano. Desde então, os oito confrontos seguintes foram realizados na mesma competição, com resultados favoráveis ao Londrina ou empates. A última vez que se enfrentaram no palco do próximo jogo foi na primeira rodada de 2022, com vitória por 2 x 0 dos paranaenses.

Combinações favoráveis

Além de ter feito sua parte bem feita, o Náutico contou com a ajuda de outros times para chegar nessa posição de ‘final’ contra o Londrina. Ontem, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense vencia até os 46 do segundo tempo e passava o Timbu. Mas o gol de Douglas, do rebaixado São José, recolocou o Alvirrubro a uma posição do G8.

"Em relação aos demais resultados, eu não me apego aquilo que não posso controlar. Sinceramente não sou um cara que fico torcendo para jogos que estão acontecendo. Prefiro sempre focar naquilo que temos que fazer. Precisamos de mais uma vitória para poder brigar pela classificação na última rodada, e é assim que vamos direcionar a semana que vem", disse o treinador antes do fim da rodada.

Momentos

No futebol, como em qualquer outro esporte, o fator confiança é muito importante e em momentos de decisão, como do próximo sábado, ainda mais. Se por um lado, o Náutico chega muito embalado com duas vitórias consecutivas, o Londrina chega em baixa. O time do Paraná não vence há quatro jogos e também não balançou as redes nessas partidas.

Se o Náutico conseguir manter o adversário na seca de gols já estará mais perto da vitória sonhada. Destacando o solidez defensiva que vem sendo alcançada, na coletiva pós-jogo contra o Ferroviário, Bruno Pivetti exaltou esse bom momento do time alvirrubro. “Os jogadores estão aumentando seu nível de confiança porque sabem que temos um coletivo forte, que pode dar sustento para que a individualidade deles apareça", comentou.



