Paulo Sérgio, do Náutico, assume artilharia da Série C e é elogiado por Pivetti: "Extraordinário"

Camisa 9 nas costas e muito faro de gol. É nessa toada que Paulo Sérgio busca, jogo após jogo, escrever sua história no Náutico. Foi assim também que, na goleada por 4 a 1 sobre o Ferroviário, no sábado (17), o centroavante não só marcou, como também se isolou como artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, com 10 tentos.



O feito, inclusive, rendeu a Paulo Sérgio elogios do técnico Bruno Pivetti.

O gol sobre o Ferrão fez o atacante superar Jonathas, que marcou nove gols pelo Athletic-MG, mas foi negociado com o América-MG, que disputa a Série B. Ainda duelam a artilharia contra o alvirrubro Kayke, do São Bernardo, e Tiago Marques, do CSA, com oito tentos para cada.Para Pivetti, a boa fase do atacante tem relação com a melhoria defensiva da equipe.

"O Paulo tem um papel fundamental para nós, tanto no aspecto ofensivo, sendo o artilheiro do campeonato. É sempre muito importante ele estar bem, mas, mais importante que isso é a equipe conseguir oferecer para ele as oportunidades de gol, como oferece para o (Bruno) Mezenga, para os demais jogadores. Acredito que o Paulo se inseriu muito bem nas nossas ideias de jogo. Participa também sem bola, e isso é digno de nota, porque é muito importante termos um sistema defensivo sólido, que começa lá do goleiro e termina no centroavante. Então cada vez mais a gente vem evoluindo, e fica muito feliz com o desempenho não só dele, mas também dos demais jogadores, que vêm evoluindo muito no nosso processo de trabalho", disse.

É na estrela de Paulo Sérgio que os torcedores alvirrubros vão depositar suas fichas no próximo compromisso, diante do Londrina, fora de casa. A partida acontece no próximo sábado (24), e é decisiva para o Timbu, que precisa vencer para manter o sonho do acesso à Série B vivo.