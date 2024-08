A- A+

náutico Técnico do Náutico comemora goleada na Série C e afirma não secar adversários na luta pelo G8 Timbu goleou o Ferroviário pela 18ª rodada e assumiu provisoriamente a oitava colocação, com 25 pontos

O técnico do Náutico, Bruno Pivetti, comemorou a goleada sobre o Ferroviário por 4 a 1. A partida era válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e colocou o Timbu, que chegou aos 25 pontos, provisoriamente na oitava colocação. Para se manter no G-8 ao fim da rodada, o Alvirrubro precisa torcer por tropeços do Figueirense, (9º, com 23 pontos), e Remo, (10º, com 22). O treinador, no entanto, disse não secar os adversários, e sim focar nos compromissos do próprio time.



"Em relação aos demais resultados, eu não me apego àquilo que não posso controlar. Sinceramente não sou um cara que fico torcendo para jogos que estão acontecendo. Prefiro sempre focar naquilo que temos que fazer. Precisamos de mais uma vitória para poder brigar pela classificação na última rodada, e é assim que vamos direcionar a semana que vem", explicou Pivetti.



Figueirense e Remo enfrentam São José e Londrina, respectivamente. Se os times perderem ou empatarem na rodada, o Náutico vai para chegar na última partida da primeira fase dependendo apenas de si para se classificar para o quadrangular.

Análise do jogo

Não há rodeios: o Náutico foi dominante durante toda a partida. Na primeira etapa, construiu uma bela vantagem, que deu tranquilidade à equipe nos 45 minutos finais. Houve apenas um momento ruim da defesa no segundo tempo, quando a defesa se desconcentrou a ponto de ceder um gol para o Ferrão. Agora, para o treinador, o momento é de ajustar os pontos a melhorar no time.



"Foi uma grande vitória que a equipe obteve hoje. Mérito dos jogadores, que assimilaram bem os trabalhos da semana. Estão com um padrão de jogo consistente em todos os momentos que o jogo pressupõe. Eles conseguiram colocar em prática e, principalmente, fazer a leitura correta do jogo. Soubemos anular as principais virtudes do adversário. Apesar de estar lutando na parte de baixo (Ferroviário), já trabalhei com alguns jogadores que lá estão, e são jogadores de qualidade. Então tivemos muita humildade para anular os pontos fortes do Ferroviário e atacar os pontos de vulnerabilidade", começou.

"Fizemos o placar no primeiro tempo de 3 a 0. Criamos até mais oportunidades, o que poderia significar até um placar mais elástico. E no segundo tempo soubemos administrar a partida. É claro que a gente luta muito para ter a baliza zerada no jogo, para não ter gol do adversário contra nós. Fizemos um gol, mas sofremos outro. Temos sempre algo a ajustar para que a gente possa evoluir", completou.

Paulo Sérgio marcou um dos gols do Náutico sobre o Ferroviário. - Foto: Gabriel França/CNC

Foco no próximo passo

O foco agora está no próximo passo. O Náutico volta a campo no sábado (17), fora de casa, contra o Londrina, atual sétimo colocado da Série C, com 26 pontos. Até lá, uma semana de trabalho para equipe continuar "em busca da perfeição", como colocou o treinador.



"Na atual palestra pré-jogo, eu terminei exatamente como no jogo anterior, que a gente lutava para poder ganhar o próximo dia. Para continuar lutando e perseverando em busca da classificação. Agora é recuperar a equipe da melhor maneira possível, pontuar o que fizemos de positivo para poder evoluir ainda mais, e ajustar no que precisamos melhorar porque estamos sempre atrás da excelência. A perfeição é algo que a gente sempre busca, apesar de nunca alcançar, mas essa busca precisa ser constante", finalizou.

