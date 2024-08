Técnico do Náutico encara decisão contra o Londrina "como se fosse a última" na Série C

A- A+

O técnico do Náutico, Bruno Pivetti, encara a decisão diante do Londrina "como se fosse a última" na Série C. As equipes se enfrentam no próximo sábado (24), no Estádio do Café, no Paraná, pela rodada derradeira do campeonato. O Timbu precisa da vitória para não depender mais dos outros adversários e conseguir avançar para o quadrangular.



O técnico explicou que enxerga a partida desse jeito como uma estratégia de motivação para a equipe, que vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Ferroviário.



"O que nos mantêm motivados para o próximo jogo é que é o último da nossa vida. Tem que ser encarado desse jeito. Precisamos vencer para continuar na competição. Só por aí já tem motivação suficiente para que a gente trabalhe muito bem durante a semana e faça por merecer a vitória contra o Londrina para seguir na competição. Desde que eu cheguei aqui esse foi sempre o meu objetivo e o do clube. Sempre só falei na posição do G8 para conseguir brigar pelo acesso. Então temos que encarar como se fosse a última, principalmente para conquistar o resultado e continuar na competição em busca do acesso, que é o principal objetivo da temporada", disse Pivetti.

Evolução coletiva

Para a partida, o treinador também jogou as esperanças na melhora evolução coletiva do time. Exemplos são Paulo Sérgio, que assumiu a artilharia da Série C, além do meia Marco Antônio, que marcou três vezes nos últimos dois jogos.



"O coletivo vem evoluindo cada vez mais, fortificando padrões, solidificando comportamentos. Isso oferece as oportunidades para as individualidades aparecerem. A gente sempre soube que o Náutico tem muitos bons jogadores, muito talentosos. Quando a gente solidificou os padrões defensivos, esses talentos estão aparecendo de maneira cada vez mais frequente. Os jogadores estão aumentando seu nível de confiança porque sabem que temos um coletivo forte, que pode dar sustento para que a individualidade deles apareça", começou.

"A questão do Marco Antônio pisando na área é um trabalho contínuo ao longo da semana que tem sido decisivo. Assim como o Sousa, (Gustavo) Maia e o próprio (Bruno) Mezenga têm evoluído muito. Os jogadores que chegaram também agregaram à equipe, haja vista a estreia que tivemos hoje do Renan, o Felipe Ferreira contribuindo cada vez mais e adquirindo forma física ideal, assim como o Matheus Melo. Hoje o Náutico está contando com o aparecimento desses talentos justamente por ter fortalecido muito a questão coletiva da equipe", completou.

Com dois gols, Marco Antônio foi destaque da vitória do Náutico sobre o Ferroviário. - Foto: Gabriel França/CNC

Para o duelo, no entanto, o Timbu pode ter uma baixa importante. Se trata do meia Sousa, que vem chamando atenção pela entrega física nas últimas partidas. Diante do Ferroviário, no entanto, o jogador foi substituído após sentir um desconforto no adutor direito. De acordo com Pivetti, o atleta vai passar pelas avaliações médicas e a expectativa é de que "não tenha nada grave para que possamos contar com ele para o próximo jogo".



Alegria para a torcida

Até o duelo decisivo, o time vai ter uma semana de preparação para, quem sabe, dar a alegria da classificação para os torcedores.



"Só tenho gratidão (para a torcida). Desde o primeiro momento, fui muito bem acolhido aqui, e a torcida acolheu a equipe. Tivemos momentos muito difíceis, e a torcida não largou em nenhum momento. É por isso que a gente chega na última rodada vivo. A gente vai fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, sempre tentando fazer algo a mas para poder conquistar essa classificação, principalmente para oferecer ao nosso torcedor. No final, a gente trabalha muito para representá-los da melhor maneira dentro de campo", finalizou Pivetti.

