Futebol Elogiado por Kaike, Bruno Pivetti terá segunda chance para colocar Náutico no G8 da Série C Há um ano, treinador "bateu na trave" ao não conseguir colocar o Timbu no quadrangular final da competição

Dois dias separam o exato espaço de um ano entre os jogos do Náutico contra o São Bernardo, nos Aflitos, em 26 de agosto de 2023, e diante do Londrina, no estádio do Café, em 24 do mesmo mês, mas em 2024. A competição é a mesma, a Série C do Campeonato Brasileiro. E há outra similaridade: em ambos os casos, o Timbu foi comandado pelo técnico Bruno Pivetti.





No passado, a data marcou a frustração de não conseguir terminar a primeira fase no G8. No futuro, representa uma “segunda chance” para o treinador (e o Alvirrubro). Agora, aguardando um desfecho bem diferente.



É preciso citar que o contexto envolvendo os dois momentos tem uma diferença em termos de construção de trabalho. Há um ano, Bruno Pivetti desembarcou no Náutico faltando apenas dois jogos para o término da primeira fase. O Timbu era o nono, com 25 pontos, e ainda enfrentaria Brusque e São Bernardo.



Contra o Brusque, no Augusto Bauer, o Náutico empatou em 2x2. Chegou à rodada final na mesma posição, com 26 pontos, mas precisando apenas vencer o São Bernardo, em oitavo, com 28, para avançar ao quadrangular. Nos Aflitos, o Timbu ficou novamente no 2x2, ficando fora do G8.



Neste ano, Pivetti desembarcou com bem mais tempo para buscar a mesma missão do passado. Faltavam 12 jogos e o Náutico estava em 13º, com sete. Nos 11 confrontos já realizados, o treinador alcançou com o Timbu quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 51,5%.



“Professor Bruno é uma excelente pessoa e treinador. O diferencial é a questão de passar confiança para os atletas. Não há dúvidas sobre o atleta ou o que vai ser proposto para nós. Ele deixa a gente tranquilo para exercer o melhor. A confiança que ele passa para nós é muito gratificante”, afirmou o lateral-esquerdo Kaike.

O Náutico é o atual nono colocado, com 25 pontos, e só depende de si para avançar ao quadrangular. Para isso, basta derrotar o Londrina, sábado (24), no estádio do Café. Se empatar, terá de secar Remo (oitavo, com 25) e Figueirense (10º, com 24), que enfrentam São José e Volta Redonda, respectivamente.

