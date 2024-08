A- A+

Futebol Londrina, Remo e Figueirense: veja o cenário dos adversários do Náutico na briga pelo G8 da Série C Timbu, em nono, com 25 pontos, precisa ganhar do Londrina para avançar de fase

Uma rodada, duas vagas, quatro concorrentes, diversas possibilidades e muita emoção. A briga para terminar a primeira fase no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro será encerrada no fim de semana. O Náutico, em nono, com 25 pontos, é um dos clubes que está sonhando com a presença no quadrangular que vale o acesso à Série B. Mas não está sozinho. A Folha de Pernambuco apresenta quem são os demais adversários dos alvirrubros e o que cada um precisa fazer para não entrar de férias mais cedo em 2024.

"Independentes"

Londrina (sétimo, com 26 pontos) e Remo (em oitavo, com 25) só dependem de si para terminar no G8. Os paranaenses jogam justamente contra o Náutico, no estádio do Café. Um empate é suficiente para avançar. Em caso de derrota, o Tubarão terá de secar os paraenses e o Figueirense (10º, com 24).

O Remo pega o São José, no Francisco Novelletto. Assim como o Londrina, o Leão passa direto em caso de vitória e pode se classificar também com um empate ou derrota, secando Náutico e Figueirense.

"Dependente"

O Figueirense precisará fazer bem mais do que vencer para terminar no G8. No caso dos catarinenses, além de derrotar o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, será preciso secar o Remo. Qualquer resultado entre Náutico e Londrina será benéfico para o Figueira.

E o Náutico?

Para o Náutico, a vitória é suficiente para alcançar o G8. Se empatar, será preciso torcer pelos tropeços de Figueirense e Remo. O Timbu nunca venceu o Londrina fora de casa, com cinco vitórias e quatro empates.

"Sabemos do peso da camisa do Londrina, mas eles também sabem o peso da camisa do Náutico. Só depende da gente (a classificação)", apontou o zagueiro Islan.

De acordo com o site "Chance de Gol", o Náutico tem 41,5% de chances de avançar ao quadrangular. Vale citar que já estão classificados Athletic, Botafogo-PB, Ferroviária, São Bernardo, Ypiranga-RS e Volta Redonda.

