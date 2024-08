A- A+

Futebol Islan comemora gol e cita jogo contra o Londrina como "final" para o Náutico Timbu encara o clube paranaense no sábado (24), no estádio do Café, pela Série C do Campeonato Brasileiro

A vitória por 4x1 diante do Ferroviário, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, manteve o Náutico vivo na luta por uma vaga no quadrangular final. Um resultado ainda mais especial para o zagueiro Islan, autor de um dos gols na goleada.

“Foi um sentimento grande. Fiquei feliz em fazer um gol com a camisa do Náutico, incendiando os Aflitos. Foi importante principalmente por ajudar meus companheiros com a vitória, motivando ainda mais o torcedor para sonhar com a classificação”, celebrou o defensor.

O Náutico está na nona posição, com 25 pontos. O jogo que encerra a primeira fase e que pode, em caso de presença no G8, levar ao quadrangular será diante do Londrina, sábado (24), no estádio do Café. Os paranaenses estão em sétimo, com 26. O Timbu só depende de si para se classificar.

“Vamos encarar como uma final. Sabemos do peso da camisa do Londrina, mas eles também sabem o peso da camisa do Náutico. Vamos trabalhar bem essa semana para fazer um grande jogo porque só depende da gente (a classificação)”, apontou.

