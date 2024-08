A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Sousa pode desfalcar Náutico diante do Londrina Clube ainda tenta recuperar o jogador às vésperas de partida decisiva pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico pode ter um desfalque importante para a partida de sábado (17), contra o Londrina, no estádio do Café, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Sousa sofreu uma lesão na coxa e passou a ser dúvida para o confronto.





Mesmo com a lesão, o Náutico ainda tenta recuperar o jogador para o confronto que pode colocar o Timbu no G8 da Série C, garantindo vaga ao quadrangular. O problema é que a lesão, de grau dois, normalmente exige um tempo de recuperação de pelo menos duas semanas.



Caso não conte com Sousa, o técnico Bruno Pivetti pode escalar Marco Carvalho ou Wendel Lessa no setor. Ocupando o nono lugar da Série C, com 25 pontos, o Náutico depende apenas de si para se classificar. Em caso de empate, o Timbu terá de secar Remo e Figueirense.

Veja também

Sport Presidente do Sport fala de impacto financeiro com volta à Ilha: "Na Arena tem um custo muito maior"